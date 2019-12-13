Вантажі на митниці почали оформлювати швидше — голова Державної митної служби

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов повідомив, що за 3 місяці роботи нового відомства швидкість оформлення вантажів зросла в середньому на 20 хвилин.

Про це Нефьодов повідомив у Facebook, передає "Громадське".

«Результати роботи команди митниці за 3 місяці. Мінус 20 хвилин з кожного оформлення - це десятки тисяч зекономлених людиногодин. Розумію, що це усереднена статистика, когось оформлюють за 10 хв, а когось 2 дні, але прогрес очевидний», — повідомив Нефьодов.

За даними ДМС, у листопаді 2019 року експортні операції займали в середньому 48 хвилин (проти 51 хвилини у листопаді попереднього року), імпортні — 85 хвилин (проти 111 хвилин у 2018 році), а оформлення вантажів, які прямують Україною транзитом — 19 хвилин (у 2018 році такі операції займали також 19 хвилин).

Нагадаємо, що У Державній митній службі планують у 2020 році запустити мобільний додаток "e-Borders", який дозволить через смартфон отримувати всі сервіси від митниці та слідкувати за ситуацією на кордоні онлайн.