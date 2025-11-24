Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
білорусь продовжує блокувати литовські вантажівки

24 листопада 2025, 16:44
білорусь продовжує блокувати литовські вантажівки
Фото: з вільного доступу
Попри відкриття пунктів пропуску, білорусь продовжує блокувати литовські вантажівки, дозволяючи рух лише частині транспортних засобів із спеціальними документами.
Вантажівки литовських перевізників досі не можуть в’їхати до білорусі, незважаючи на відкриття пунктів пропуску на кордоні.

Про це повідомив представник Державної прикордонної служби Литви (VSAT) Гєдрюс Мішутіс, пише литовський мовник LRT.

Станом на ранок понеділка, 24 листопада, вантажівки з литовськими номерами все ще не перетнули білоруський кордон. За словами Мішутіса, тільки транспортні засоби, які виїхали після відкриття пунктів пропуску, продовжують пересування.

"Є вантажівки та напівпричепи, які виїхали до білорусі після відкриття обох контрольно-пропускних пунктів, розвантажилися і повернулися. Рух здійснюється тільки тими вантажівками, яким дозволено пересування", - пояснив він.

Більшість транспортних засобів, що мають право на рух, - російські вантажівки зі спрощеними транзитними документами.

Раніше стало відомо, що Литва вирішила відкрити кордон із білоруссю.

 

