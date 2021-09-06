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Вчені дали прогноз розвитку COVID в Україні до кінця червня: ситуація покращиться

В Україні стабілізувалась ситуація з коронавірусом
Вчені Національної академії наук України спрогнозували середню кількість нових випадків COVID-19 до кінця червня.
Вчені дали прогноз розвитку COVID в Україні до кінця червня: ситуація покращиться Фото: CTK Photo

Про це йдеться у прогнозі НАН, повідомляє "РБК-Україна".

Як повідомили вчені, середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 1718 осіб на день (зменшення вдвічі за два тижні). Середня кількість летальних випадків дорівнює 91 смерті на день у середньому за останній тиждень.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 1465 протягом тижня 9-15 червня 2021 року та 1013 - протягом тижня 16-22 червня 2021 року.

Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, що в Україні 9 червня (станом на 8:00) зафіксовано 2 218 039 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 2 108 684 особи, летальних випадків - 51 410.

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09 06 2021 13:43
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