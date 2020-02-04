Вчені підтвердили, що шанси померти від Covid-19 сильно залежать від віку

Дослідження показало, що лише 0,04% підлітків від 10 до 19 років, які заразилися коронавірусом, потребували стаціонарного лікування

Вчені проаналізували близько 70 тисяч випадків смерті та госпіталізації заражених коронавірусів SARS-CoV-2 і підтвердили, що шанси померти від хвороби Covid-19 сильно залежать від віку.

Про це повідомляє Naked Science, передає УКРІНФОРМ.

Група інфекціоністів з Імперського коледжу Лондона провела комплексне дослідження понад 70 тисяч випадків смерті та госпіталізації пацієнтів з Covid-19, зафіксованих протягом лютого на материковому Китаї, а також в Гонконзі, Макао і ще 37 країнах.

Отримані дані в цілому відображають ситуацію, що спостерігається сьогодні в світі: SARS-CoV-2, збудник коронавірусного захворювання, завдає найбільшої шкоди людям похилого віку, які, як правило, вже мають ряд серйозних проблем зі здоров'ям, у тому числі хронічні хвороби, які послаблюють легені або серце.

Згідно з працею, опублікованою в журналі The Lancet Infectious Diseases, рівень смертності для підтверджених випадків на материковій частині КНР в середньому склав 1,38% (автори роблять застереження, що спочатку цей показник дорівнював 3,67%, але пізніше вони провели коригування), проте з віком ризик зростав. Період від появи перших симптомів до смерті в середньому складав 17,8 дня (інтервал 16,9-19,2), а в тих випадках, коли заражений одужував, з моменту перших ознак Covid-19 до виписки з лікарні проходило 24,7 дня .

Дослідження показало, що лише 0,04% підлітків від 10 до 19 років, які заразилися коронавірусом, потребували стаціонарного лікування - при цьому 18% літніх пацієнтів (від 80 і старше) були потрібні госпіталізація і постійне спостереження лікаря, 4% інфікованих від 40 років і вище, а також більше 8% хворих, яким було по 50 років.

«Наші оцінки можна застосувати до будь-якої країні для обґрунтування заходів, що вживаються для стримування епідемії Covid-19, - каже професор Азра Гані, один з авторів дослідження. - Аналіз чітко показує, що у віці 50 років і старше госпіталізація куди вірогідніша, ніж у пацієнтів до 50 років. І велика частина випадків може привести до летального результату».

Що стосується безпосередньо ризиків померти від Covid-19, то тут інфекціоністи, знову ж таки, відзначили сильний «віковий градієнт»: так, для хворих молодше 39 років шанси загинути внаслідок коронавирусной інфекції були практично нульовими, у віці 40-49 років - 0,2 %, 50-59 років - 0,6%, 60-69 років - менше двох відсотків. Для пацієнтів від 70 до 79 років ризик підвищувався до 4,3%, а для тих, кому було за 80, - до 7,8%.

Нагадаємо, що у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 237 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 47 249 осіб померло, одужало 194 583 людини.