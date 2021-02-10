ЗДОРОВ'Я НОВИНИАвторам нового дослідження вдалося довести, що вже у цьому столітті людина зможе жити до 130 років - або навіть довше.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вчені припускають, що у тривалості життя людини немає меж
Після 110 років можна вважати, що прожити ще один рік - це майже як монетку кинути. Якщо випаде "орел", ви доживете до наступного дня народження, а якщо немає - помрете в якийсь момент протягом наступного року
Фото: з вільного доступу
Робота науковців опублікована в Royal Society Open Science.
Вчені зі Швейцарії та Швеції проаналізували інформацію, що зберігається у Міжнародній базі даних тривалості життя, щодо 1,1 тисячі довгожителів (старших 105 років) з 13 країн, в тому числі Франції та Італії.
Вважається, що ризик смерті збільшується з віком: тобто у 90-річного в півтори тисячі разів більше шансів померти наступного року, ніж у, скажімо, дев'ятирічного. Але результати авторів нового дослідження припускають, що в результаті цей показник виходить на плато і ймовірність померти залишається, можна сказати, фіксованою: на рівні приблизно 50 до 50.
"Після 110 років можна вважати, що прожити ще один рік - це майже як монетку кинути. Якщо випаде "орел", ви доживете до наступного дня народження, а якщо немає - помрете в якийсь момент протягом наступного року", - цитує одного з авторів дослідження Ентоні С. Девісона Naked Science.
За його словами, "будь-яке дослідження екстремальної старості, будь то статистичне або біологічне, передбачає екстраполяцію. Ми змогли встановити - якщо межа нижче 130 років існує, то ми мали б вже зараз виявити її, використовуючи наявні дані".
Відтак, на думку вчених, тривалість людського життя, швидше за все, не має меж.
Аналіз проведений за допомогою комбінації статистики екстремальних значень, аналізу здатності до виживаня та смертності довгожителів.
До речі, хоча статистичні дані показують, що чоловіки вмирають раніше за жінок, відмінностей в виживаності між статями автори нової роботи не виявили.
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