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Вчені стерли довготривалу пам'ять мухи, залишивши її в темряві

На думку науковців, дослідження у майбутньому може допомогти людям позбавлятися травматичних спогадів
Науковці з Токійського університету стерли довготривалу пам'ять мухи-дрозофіли, залишивши комаху на декілька дні у темряві. Вчені вважають, що цей спосіб допоможе у лікуванні людей.
Вчені стерли довготривалу пам Фото: з вільних джерел

Відповідне дослідження опублікували в Journal of Neuroscienc, зазначає "Громадське".

Якщо самець мухи довго не спарювався, у його довготривалій пам'яті залишається травматичний спогад про це. Згодом він перестає звертати увагу на самок.

Науковці помістили комаху на два дні у темряву. Вони помітили, що після цього муха забуває про травматичний спогад і поводиться як раніше.

"Це дослідження є важливим, оскільки вперше в будь-якому організмі виявили, що освітлення у навколишньому середовищі впливає на довготривалу пам'ять" - зазначили науковці.

Дослідники пояснили, що коли відбувається травматична подія, у мозку синтезуються білки та утворюються нові нейронні зв'язки. Біологи заявили, що світло впливає на існування цих білків.

На думку науковців, дослідження у майбутньому може допомогти людям позбавлятися травматичних спогадів.

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