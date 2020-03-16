Вчені стерли довготривалу пам'ять мухи, залишивши її в темряві
Відповідне дослідження опублікували в Journal of Neuroscienc, зазначає "Громадське".
Якщо самець мухи довго не спарювався, у його довготривалій пам'яті залишається травматичний спогад про це. Згодом він перестає звертати увагу на самок.
Науковці помістили комаху на два дні у темряву. Вони помітили, що після цього муха забуває про травматичний спогад і поводиться як раніше.
"Це дослідження є важливим, оскільки вперше в будь-якому організмі виявили, що освітлення у навколишньому середовищі впливає на довготривалу пам'ять" - зазначили науковці.
Дослідники пояснили, що коли відбувається травматична подія, у мозку синтезуються білки та утворюються нові нейронні зв'язки. Біологи заявили, що світло впливає на існування цих білків.
На думку науковців, дослідження у майбутньому може допомогти людям позбавлятися травматичних спогадів.
Читайте також: Запорізька студентка розробила прилад для реабілітації після інсульту
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею
Вітаємо всіх і ласкаво просимо до компанії Avants Loan INC. Ми - команда фінансової підтримки, яка займається міжнародними фінансами за будь-яку суму банківських інструментів. Наші послуги швидкі та надійні. позики затверджуються протягом 24-48 годин після успішного застосування. Ми пропонуємо позики від мінімального діапазону від 2000 до максимуму 50 мільйонів доларів США з доступною 3% відсотковою ставкою на тривалість кредиту від 1 до 30 років для погашення позики. Мета Avant Group - надати Вам чудові професійні фінансові послуги. Подати заявку на кредит - це стрес безкоштовно, для отримання додаткової інформації про наш процес кредитування avants.loan (a) g[***][***] or av_ant (a) outlook[***]
Завдяки особистому та діловому кредиту Avant ви можете розраховувати на спадщину сервісу та надійності, що допомагає вам мріяти в цьому. Подайте заявку та прийміть рішення швидко, не турбуючись про свою кредитну оцінку чи фінансову кризу, у якій ви опинилися. Зверніться до нас сьогодні, щоб отримати кредит. Дякую
Надішліть нам електронну пошту за адресою: av_ant (a) outlook.[***]
Надішліть нам електронну пошту на avants.loan (a) g[***].[***]
Дзвінок / Whatsapp +1 (409) 2062954
Ми будемо раді допомогти вам Відповісти