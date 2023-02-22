Велика помилка — Байден про рішення рф щодо ДСНО

Джо Байден засудив рішення путіна і дав перший коментар щодо ДСНО.

Пише Washington Post.

“Путін зробив велику помилку” – прокоментував Байден.

Коли росія здійснила повномасштабний напад, випробовували не лише Україну. Випробування проходила Європа, Америка, НАТО та всі демократії світу, додав президент США.

Коментуючи занепокоєння членів НАТО щодо того, що вони можуть бути наступними, Байден пообіцяв тверду відданість США договору про взаємну оборону та захист України. Він підсумував, що апетити агресора неможливо зупинити, їм треба протистояти.