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Велика приватизація: в Україні заборонили аукціони з продажу на час карантину

"Тимчасово, на період встановлення Кабінетом міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), аукціони з продажу об'єктів великої приватизації не проводяться"
Верховна рада України заборонила аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Нардепи ухвалили відповідний законопроект №3552.
Велика приватизація: в Україні заборонили аукціони з продажу на час карантину Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Тимчасово, на період встановлення Кабінетом міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), аукціони з продажу об'єктів великої приватизації не проводяться", - вказано у документі.

Крім того, нардепи підтримали запровадження парламентського контролю за приватизацією держмайна. Його здійснюватиме комітет ВР, до предмету відання якого віднесені питання приватизації державного і комунального майна.

Комітет, відповідно до закону, отримує право вносити на розгляд Ради пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства по приватизації. Також він заслуховуватиме звіт про роботу Фонду державного майна та хід приватизації, а також посадових осіб Кабміну, міністерств та відомств з питань приватизації.

Нагадаємо, що Національний банк 19 серпня провів четвертий аукціон своп процентної ставки, задовольнивши заявки шести банків на 5 млрд грн.

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02 09 2020 17:40
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