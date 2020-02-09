Велика приватизація: в Україні заборонили аукціони з продажу на час карантину
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Тимчасово, на період встановлення Кабінетом міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), аукціони з продажу об'єктів великої приватизації не проводяться", - вказано у документі.
Крім того, нардепи підтримали запровадження парламентського контролю за приватизацією держмайна. Його здійснюватиме комітет ВР, до предмету відання якого віднесені питання приватизації державного і комунального майна.
Комітет, відповідно до закону, отримує право вносити на розгляд Ради пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства по приватизації. Також він заслуховуватиме звіт про роботу Фонду державного майна та хід приватизації, а також посадових осіб Кабміну, міністерств та відомств з питань приватизації.
Нагадаємо, що Національний банк 19 серпня провів четвертий аукціон своп процентної ставки, задовольнивши заявки шести банків на 5 млрд грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Шмигаль пояснив, що має бути у Національній економічній стратегії-2030
- ФОТО Черкащина стала пілотною областю втілення канадського проєкту з розподілу інвестицій
- ВІДЕО Україна вперше здала морський порт у концесію
- Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості
- У НБУ пояснили, чим загрожують кредити під 0% і без паспорта