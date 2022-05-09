ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЄвропейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) розробляє плани зупинення своїх прискорювачів частинок, зокрема Великого адронного колайдера на тлі енергетичної кризи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Великий адронний колайдер може зупинити свою роботу на тлі енергетичної кризи
Це дозволить не відключати Великий адронний колайдер, а натомість припинити роботу інших прискорювачів частинок та знизити енергоспоживання на 25 відсотків
Фото: noos.com.ua
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Як заявив голова комісії ЦЕРН з управління енергією Серж Клоде, організація обговорює з постачальником електроенергії - французькою компанією EDF - сценарій, коли оператор за день попередить про необхідність зниження споживання електроенергії.
"Це дозволить не відключати Великий адронний колайдер, а натомість припинити роботу інших прискорювачів частинок та знизити енергоспоживання на 25 відсотків", - повідомив Клоде.
За його словами, організації потрібно уникнути раптового відключення електрики, яка здатна вивести з ладу обладнання вартістю 4,4 мільярда доларів.
Нагадаємо: великий адронний колайдер довжиною понад 26 км розташований на кордоні Франції та Швейцарії. Він використовується для вивчення протонів та інших елементарних частинок.
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05 09 2022 08:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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