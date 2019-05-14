Верховна Раді і уряд працюватимуть до обрання нового парламенту, - Бурбак

Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту заявив, що Верховна Раді і уряд працюватимуть до обрання нового парламенту.

Парламент VIII скликання є найпродуктивнішим і працюватиме до 27 жовтня.

"Безсумнівним фактом є те, що нинішнє скликання Верховної Ради - найпродуктивніше за всю історію України. Це і безліч рішень, спрямованих на підтримку сектору оборони, і безвіз з ЄС, і створення антикорупційних інституцій, і закріплення в Конституції курсу в Євросоюз та НАТО, і енергетична реформа, і освітня реформа, і система заходів для захисту української мови та відродження національної ідентичності, і багато-багато іншого", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"Парламент і уряд будуть працювати до обрання нової Верховної Ради на строкових виборах 27 жовтня, які будуть такими ж демократичними, як і президентські", - наголосив Максим Бурбак.

"Верховна Рада очікує від новообраного президента Володимира Зеленського кадрових рішень, законопроектів для посилення обороноздатності, відновлення цілісності країни, продовження курсу в НАТО і ЄС, розвитку економіки і антикорупційних ініціатив", - зазначив Максим Бурбак.