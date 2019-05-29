Верховний суд відмовився визнавати незаконним призначення Богдана головою АП

Верховний Суд мотивував свою відмову тим, що право на оскарження призначення Богдана має тільки сам Богдан або особа, якої це призначення безпосередньо стосується

Верховний Суд відмовився відкривати провадження за позовом щодо призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента України.

Верховний Суд мотивував свою відмову тим, що право на оскарження призначення Богдана має тільки сам Богдан або особа, прав, свобод та інтересів якої це призначення безпосередньо стосується, повідомляє прес-служба Верховного суду.

"Оскільки позивач не є учасником (суб’єктом) правовідносин з призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента України, то такий Указ не породжує для позивача права на захист, тобто права на звернення із цим адміністративним позовом", - йдеться у повідомленні суду.

Нагадаємо, що Мін’юст направив Зеленському листа для люстрації глави АП Андрія Богдана.