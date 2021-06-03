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Від коронавірусу вакциновано близько 16 тис. українців – МОЗ

У Києві за минулу добу зроблено 100 щеплень
Від коронавірусу вакциновано близько 16 тис. українців – МОЗВ Україні за минулу добу вакциновано 3277 осіб, на ранок суботи загалом від коронавірусу щеплено 15758 громадян
Від коронавірусу вакциновано близько 16 тис. українців – МОЗ Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard

Повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МОЗ.

За добу найбільше вакциновано в Донецькій області - зроблено 360 щеплень, за весь період прищепної кампанії найбільша кількість щеплених в Донецькій області (1470 щеплень), найменше - в Закарпатській області (284 щеплення).

У Києві за минулу добу зроблено 100 щеплень.

Як повідомлялося, першу партію в 500 тис. вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield) в Україну доправили вранці 23 лютого.

Уже 25 лютого в Україні розпочалася вакцинація медпрацівників. Крім них, вакцинувалися також міністр охорони здоров'я Максим Степанов і президент України Володимир Зеленський.

Препарат Oxford/AstraZeneca виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield. Для екстреного застосування в Україні його зареєстрували 22 лютого.

Україна отримала підтвердження про постачання в рамках механізму COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II кварталі 2021 року. Крім того, ця вакцина буде закуплена державним коштом безпосередньо у виробників.

Україна також уклала додаткові прямі контракти на поставку вакцини від Covid-19, розроблені за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія - Швеція) і NovaVax (США) і ті, що виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

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06 03 2021 15:58
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