Від початку роботи "зернового коридору" Україна експортувала більше 26 млн тонн агропродукції

За 8 місяців роботи коридору Україна експортувала 26,3 млн тонн аграрної продукції.

Написано на сайті Мінагро.

"Загальна кількість відправок за 8 місяців становить 26,3 млн тонн агропродукції, з яких пшениці відвантажено – 7,3 млн тонн, кукурудзи – 12,9 млн тонн", - написано на сайті.

В березні року з українських морпортів було відвантажено 3,8 млн тонн, це на 500 тисяч тонн більше, ніж у лютому цього року. Пшениці було експортовано 908 тисяч тонн і кукурудзи 2,3 млн тонн.

Також в березні Україна відправила 347 тисяч тонн пшениці до потребуючих країн: Ємен, Сомалі, Кенія, Ефіопія, Бангладеш, Судан. Це на 120 тисяч тон більше, ніж за попередній місяць. У тому числі, 60 тисяч тон було відправлено у межах гуманітарних програм до Ємену і Ефіопії.

На кінець березня сукупно в країни було відправлено майже 2 млн тонн української пшениці - це порядка 26,4% від загальної кількості експорту цієї сільськогосподарська продукція культури.