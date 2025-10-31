Брюссель може подати до суду на три країни ЄС через блокування українського зерна

Країни блокують експорт українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції, порушуючи правила єдиного ринку ЄС.

Європейська комісія не виключає можливості вжиття правових заходів проти Польщі, Угорщини та Словаччини через збереження односторонніх заборон на імпорт українських товарів, попри набрання чинності оновленої торгівельної угоди ЄС з Україною.

Про це повідомляє Politico.

Країни блокують експорт українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції, порушуючи правила єдиного ринку ЄС, які забороняють національні торговельні бар’єри. За словами заступника спікера Єврокомісії Улофа Гілла, комісія активізує контакти з урядами трьох країн і не бачить підстав для збереження національних обмежень.

Польща, Угорщина та Словаччина заявляють, що обмеження залишаються чинними на національному рівні. Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь звинуватив Брюссель у наданні пріоритету українським інтересам, а його словацький колега Річард Такач вважає заходи нової угоди недостатніми для захисту місцевих виробників.

Нагадаємо, оновлена угода між Україною та ЄС, яка набула чинності 29 жовтня, передбачає скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт української аграрної продукції до Євросоюзу.