Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Брюссель може подати до суду на три країни ЄС через блокування українського зерна

31 жовтня 2025, 14:35
Брюссель може подати до суду на три країни ЄС через блокування українського зерна
Фото: gettyimages.com
Країни блокують експорт українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції, порушуючи правила єдиного ринку ЄС.

Європейська комісія не виключає можливості вжиття правових заходів проти Польщі, Угорщини та Словаччини через збереження односторонніх заборон на імпорт українських товарів, попри набрання чинності оновленої торгівельної угоди ЄС з Україною.

Про це повідомляє Politico.

Країни блокують експорт українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції, порушуючи правила єдиного ринку ЄС, які забороняють національні торговельні бар’єри. За словами заступника спікера Єврокомісії Улофа Гілла, комісія активізує контакти з урядами трьох країн і не бачить підстав для збереження національних обмежень.

Польща, Угорщина та Словаччина заявляють, що обмеження залишаються чинними на національному рівні. Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь звинуватив Брюссель у наданні пріоритету українським інтересам, а його словацький колега Річард Такач вважає заходи нової угоди недостатніми для захисту місцевих виробників.

Нагадаємо, оновлена угода між Україною та ЄС, яка набула чинності 29 жовтня, передбачає скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт української аграрної продукції до Євросоюзу.

ПольщаСловаччиназерноЄвросоюзУгорищина

Останні матеріали

Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється