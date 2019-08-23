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Від жовтня українці зможуть фотографуватися на паспорт у головному уборі

Мета цієї постанови - адаптація законодавства України до міжнародного
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка змінює правила оформлення документів, завдяки чому зокрема можна буде фотографуватися на паспорт у головному уборі.
Від жовтня українці зможуть фотографуватися на паспорт у головному уборі Фото: static.dmsu.gov.ua

Мета цієї постанови - адаптація законодавства України до міжнародного. Тепер при оформленні документів враховуються рекомендації ІCАО,  повідомляє "Урядовий кур’єр".

Попередні правила не тільки забороняли робити фото на паспорт у головному уборі, а й визначали навіть марку фотопаперу.

Нові правила дозволяють фотографуватися у головних уборах, що зокрема спростить цей процес представникам різних релігійних конфесій.

Постанова набуде чинності через два місяці з дня публікації - тобто, нові правила почнуть працювати з жовтня.

Водночас постанова залишає в силі такі вимоги до фото на паспорт - фотографування чітко анфас, чоло і обличчя - відкриті, обличчя повинно займати 70–80% площі знімка. Також має бути видно плечі, людина повинна дивитися чітко в об’єктив, а її очі мають бути відкриті.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

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