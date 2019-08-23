Від жовтня українці зможуть фотографуватися на паспорт у головному уборі
Мета цієї постанови - адаптація законодавства України до міжнародного. Тепер при оформленні документів враховуються рекомендації ІCАО, повідомляє "Урядовий кур’єр".
Попередні правила не тільки забороняли робити фото на паспорт у головному уборі, а й визначали навіть марку фотопаперу.
Нові правила дозволяють фотографуватися у головних уборах, що зокрема спростить цей процес представникам різних релігійних конфесій.
Постанова набуде чинності через два місяці з дня публікації - тобто, нові правила почнуть працювати з жовтня.
Водночас постанова залишає в силі такі вимоги до фото на паспорт - фотографування чітко анфас, чоло і обличчя - відкриті, обличчя повинно займати 70–80% площі знімка. Також має бути видно плечі, людина повинна дивитися чітко в об’єктив, а її очі мають бути відкриті.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
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