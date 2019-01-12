Відбулося жеребкування Євро-2020: збірна України дізналася суперників по групі

Збірна України потрапила не до "групи смерті" чи "групи життя", а до цілком "звичайної групи"

У столиці Румунії Бухаресті відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2020.

Зазначимо, що повноцінною цю процедуру назвати було складно, оскільки в багатьох групах було відомо, щонайменше, по два учасники, а в деяких залишалося вибрати лише одного суперника з двох варіантів, передає LB.ua.

Збірна України раніше автоматично потрапила на команду Нідерландів у групі C, поєдинки якої відбудуться в Амстердамі й Бухаресті.

У підсумку, підопічним Андрія Шевченка "сліпий" жереб визначив у суперники збірні Нідерландів, Австрії та одного з переможців плей-оф Ліги Націй.

У першому турі наша збірна зіграє з голландцями. Матч пройде в Амстердамі.

Додамо, що до 1/8 фіналу виходять не тільки по дві найкращі команди з кожної групи, а й чотири найкращі команди із шести, що посіли треті місця.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2020 пройде не в одній або двох країнах, як це було до цього, а відразу в 12 країнах, точніше - містах. Господарями турніру будуть Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Більбао, Дублін, Мюнхен і Будапешт.

Фінальний турнір стартує 12 червня в Римі матчем за участю збірної Італії, а фінальний матч відбудеться 12 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Оновлення. Став відомий склад всіх груп:

Група A (Рим, Баку)

Туреччина

Італія

Уельс

Швейцарія

Група B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

Данія

Фінляндія

Бельгія

Росія

Група C (Амстердам, Бухарест)

Нідерланди

Україна

Австрія

Переможець стикових матчів Шляху D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь)

14 червня (Амстердам): Нідерланди - Україна

14 червня (Бухарест): Австрія - Шлях D

18 червня (Амстердам): Нідерланди - Австрія

18 червня (Бухарест): Україна - Шлях D

22 червня (Амстердам): Шлях D - Нідерланди

22 червня (Бухарест): Україна - Австрія

Група D (Лондон, Глазго)

Англія

Хорватія

Переможець стикових матчів Шляху С (Шотландія, Норвегія, Сербія, Ізраїль)

Чехія

Група E (Більбао, Дублін)

Іспанія

Швеція

Польща

Переможець стикових матчів Шляху В (Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія)

Група F (Мюнхен, Будапешт)

Переможець стикових матчів Шляху а (Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія)

Португалія

Франція

Німеччина

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