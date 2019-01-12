Відбулося жеребкування Євро-2020: збірна України дізналася суперників по групі
Зазначимо, що повноцінною цю процедуру назвати було складно, оскільки в багатьох групах було відомо, щонайменше, по два учасники, а в деяких залишалося вибрати лише одного суперника з двох варіантів, передає LB.ua.
Збірна України раніше автоматично потрапила на команду Нідерландів у групі C, поєдинки якої відбудуться в Амстердамі й Бухаресті.
У підсумку, підопічним Андрія Шевченка "сліпий" жереб визначив у суперники збірні Нідерландів, Австрії та одного з переможців плей-оф Ліги Націй.
У першому турі наша збірна зіграє з голландцями. Матч пройде в Амстердамі.
Додамо, що до 1/8 фіналу виходять не тільки по дві найкращі команди з кожної групи, а й чотири найкращі команди із шести, що посіли треті місця.
Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2020 пройде не в одній або двох країнах, як це було до цього, а відразу в 12 країнах, точніше - містах. Господарями турніру будуть Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Більбао, Дублін, Мюнхен і Будапешт.
Фінальний турнір стартує 12 червня в Римі матчем за участю збірної Італії, а фінальний матч відбудеться 12 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".
Оновлення. Став відомий склад всіх груп:
Група A (Рим, Баку)
- Туреччина
- Італія
- Уельс
- Швейцарія
Група B (Санкт-Петербург, Копенгаген)
- Данія
- Фінляндія
- Бельгія
- Росія
Група C (Амстердам, Бухарест)
- Нідерланди
- Україна
- Австрія
- Переможець стикових матчів Шляху D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь)
14 червня (Амстердам): Нідерланди - Україна
14 червня (Бухарест): Австрія - Шлях D
18 червня (Амстердам): Нідерланди - Австрія
18 червня (Бухарест): Україна - Шлях D
22 червня (Амстердам): Шлях D - Нідерланди
22 червня (Бухарест): Україна - Австрія
Група D (Лондон, Глазго)
- Англія
- Хорватія
- Переможець стикових матчів Шляху С (Шотландія, Норвегія, Сербія, Ізраїль)
- Чехія
Група E (Більбао, Дублін)
- Іспанія
- Швеція
- Польща
- Переможець стикових матчів Шляху В (Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія)
Група F (Мюнхен, Будапешт)
- Переможець стикових матчів Шляху а (Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія)
- Португалія
- Франція
- Німеччина
Нагадаємо, що Київське "Динамо" встановило особистий антирекорд за кількістю жовтих карток у Лізі Європи.
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