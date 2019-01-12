Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Відбулося жеребкування Євро-2020: збірна України дізналася суперників по групі

Збірна України потрапила не до "групи смерті" чи "групи життя", а до цілком "звичайної групи"
У столиці Румунії Бухаресті відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2020.
Відбулося жеребкування Євро-2020: збірна України дізналася суперників по групі ukr.lb.ua

Зазначимо, що повноцінною цю процедуру назвати було складно, оскільки в багатьох групах було відомо, щонайменше, по два учасники, а в деяких залишалося вибрати лише одного суперника з двох варіантів, передає LB.ua.

Збірна України раніше автоматично потрапила на команду Нідерландів у групі C, поєдинки якої відбудуться в Амстердамі й Бухаресті.

У підсумку, підопічним Андрія Шевченка "сліпий" жереб визначив у суперники збірні Нідерландів, Австрії та одного з переможців плей-оф Ліги Націй.

У першому турі наша збірна зіграє з голландцями. Матч пройде в Амстердамі.

Додамо, що до 1/8 фіналу виходять не тільки по дві найкращі команди з кожної групи, а й чотири найкращі команди із шести, що посіли треті місця.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2020 пройде не в одній або двох країнах, як це було до цього, а відразу в 12 країнах, точніше - містах. Господарями турніру будуть Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Більбао, Дублін, Мюнхен і Будапешт.

Фінальний турнір стартує 12 червня в Римі матчем за участю збірної Італії, а фінальний матч відбудеться 12 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".   

Оновлення. Став відомий склад всіх груп:

Група A (Рим, Баку)

  • Туреччина
  • Італія
  • Уельс
  • Швейцарія

Група B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

  • Данія
  • Фінляндія
  • Бельгія
  • Росія

Група C (Амстердам, Бухарест)

  • Нідерланди
  • Україна
  • Австрія
  • Переможець стикових матчів Шляху D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь)

14 червня (Амстердам): Нідерланди - Україна

14 червня (Бухарест): Австрія - Шлях D

18 червня (Амстердам): Нідерланди - Австрія

18 червня (Бухарест): Україна - Шлях D

22 червня (Амстердам): Шлях D - Нідерланди

22 червня (Бухарест): Україна - Австрія

Група D (Лондон, Глазго)

  • Англія
  • Хорватія
  • Переможець стикових матчів Шляху С (Шотландія, Норвегія, Сербія, Ізраїль)
  • Чехія

Група E (Більбао, Дублін)

  • Іспанія
  • Швеція
  • Польща
  • Переможець стикових матчів Шляху В (Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія)

Група F (Мюнхен, Будапешт)

  • Переможець стикових матчів Шляху а (Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія)
  • Португалія
  • Франція
  • Німеччина

Нагадаємо, що Київське "Динамо" встановило особистий антирекорд за кількістю жовтих карток у Лізі Європи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 12 2019 14:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.