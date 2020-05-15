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Відкривати ТРЦ небезпечно: у Києві назвали причину

У КМДА пообіцяли, що ТРЦ відкриють, але з часом
Відкриття торгово-розважальних центрів (ТРЦ) в Києві під час карантину поки не актуальне. Причиною є те, що в них складно забезпечити санітарно-епідеміологічну безпеку.
Відкривати ТРЦ небезпечно: у Києві назвали причину rbc.ua/

Про це заявив заступник голови КМДА Анатолій Мондрієвський в ефірі "Україна 24", передає РБК - Україна.

Разом з тим, Мондрієвський сказав, що ТРЦ відкриють, але з часом.

"Вони (ТРЦ, - ред.) поки не відкриваються, ми стежимо за рівнем захворюваності... і динаміка нам поки говорить про те, що відкриття ТРЦ, де поки що неможливо забезпечити перебування за нормами необхідної кількості людей, може бути додатковою небезпекою", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Київ планує відновити роботу транспорту в звичайному режимі в рамках ослаблення карантину після 22 травня. При цьому відновлення буде відбуватися поступово. Крім того, Київ просив уряд відкрити метро 25 травня, але міністри виступають проти.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнта одужало.

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15 05 2020 16:40
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