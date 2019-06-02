У Лос-Анджелесі відкрився бар для тих, хто ненавидить День святого Валентина

Тут подають коктейлі "Холодний день в пеклі", "Одному за двох" і "Я роками спілкувався з твоїми батьками"

Еван Частен, власник винного бару, організував в Лос-Анджелесі BreakUp Bar - заклад для тих, хто хоче сховатися від Дня святого Валентина.

"BreakUp Bar - це результат божевілля, в яке впадають всі заклади перед святом. Ми висміюємо ці нескінченні романтичні вечері з безліччю квітів і цукерок", - говорить Частен. Тут подають коктейлі "Холодний день в пеклі" ,"Одному за двох" і "Я роками спілкувався з твоїми батьками".

Бар працює на базі власного закладу Евана з 1 по 14 лютого. У величезному приміщенні люди можуть залишити запис на "стіні колишніх" і дивитися кращі фільми про розставання на великому екрані. Власник зазначає, що місця бронюють не тільки одинаки, а й пари, які втомилися від тиску Дня всіх закоханих.

Нагадаємо, в Україні з'явився бот, який допоможе оформити і подати позовну заяву про розлучення.

Минулого року у День Святого Валентина, 14 лютого, в Україні планували одружитися 1830 пар. Вони вже подали відповідні заяви до РАЦСів.