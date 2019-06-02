У Лос-Анджелесі відкрився бар для тих, хто ненавидить День святого Валентина
"BreakUp Bar - це результат божевілля, в яке впадають всі заклади перед святом. Ми висміюємо ці нескінченні романтичні вечері з безліччю квітів і цукерок", - говорить Частен.
Тут подають коктейлі "Холодний день в пеклі" ,"Одному за двох" і "Я роками спілкувався з твоїми батьками".
Бар працює на базі власного закладу Евана з 1 по 14 лютого. У величезному приміщенні люди можуть залишити запис на "стіні колишніх" і дивитися кращі фільми про розставання на великому екрані. Власник зазначає, що місця бронюють не тільки одинаки, а й пари, які втомилися від тиску Дня всіх закоханих.
Нагадаємо, в Україні з'явився бот, який допоможе оформити і подати позовну заяву про розлучення.
Минулого року у День Святого Валентина, 14 лютого, в Україні планували одружитися 1830 пар. Вони вже подали відповідні заяви до РАЦСів.
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