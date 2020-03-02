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Відмова від алкоголю допомогла жінкам покращити психічне здоров'я -дослідження

найкращі показники психічного здоров'я були у тих, хто не п’є взагалі
Китайські й американські дослідники чотири роки спостерігали за психологічним здоров'ям жінок і з'ясували, що відмова від спиртних напоїв може його покращити.
Відмова від алкоголю допомогла жінкам покращити психічне здоров Фото: з вільних джерел

Дослідження опублікували у журналі Канадської медичної асоціації CMAJ, повідомляє "Громадське".

Як повідомляється, у ньому взяли участь і чоловіки, і жінки - до першої вибірки потрапили понад 10 тисяч людей з Гонконгу та 31 тисяча зі США.

Більшість з них вживали алкоголь у помірних кількостях (не більше 7 напоїв на тиждень для жінок або 14 для чоловіків), зустрічалися і ті, хто не пив узагалі. Людей з алкогольною залежністю з дослідження виключили.

Вчені наголошують, що жінки, які відмовилися від пристрасті до алкоголю, значно поліпшили своє душевне здоров'я.

За здоров'ям випробовуваних спостерігали чотири роки. Їм потрібно було відповідати на питання про шкідливі звички, спосіб життя, фізичне і психічне здоров'я.

Водночас науковці наголошують, що найкращі показники психічного здоров'я були у тих, хто не п’є взагалі - це стосується як жінок, так і чоловіків.

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03 02 2020 11:07
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