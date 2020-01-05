Відновлення УПЛ: з'явилася дата і календар матчів

Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону 2019/2020 планують дограти влітку. УПЛ уже розробила календар матчів, які потрібно дограти.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі "Футбол news" розповідав про розробку календаря чемпіонату, передає 24 канал.

"У нас вже є готовий календар, яким чином ми будемо проводити чемпіонат після його відновлення. Як ми вже офіційно поінформували всі клуби, всі учасники ліги отримають мінімум два тижні на підготовку до першого матчу відновленого чемпіонату",– заявив Дикий.

За його словами, щоб завершити сезон в УПЛ та Кубок України потрібно півтора місяця. Також Дикий повідомив, що деякі матчі будуть проводитися через 3 дні на 4-й.

Водночас Sport Arena повідомляє, що клуби УПЛ вже склали план відновлення і догравання сезону.

Якщо вихід з карантину в Україні розпочнеться 11 травня, то з 12 до 29 травня пройде підготовка команд до відновлення сезону.

З 12 до 17 травня клуби повинні провести тестування представників команд.

Відновити УПЛ планують 30 травня матчами 24-го туру.

Календар УПЛ

25-й тур – 6 червня

26-й тур – 13 червня

27-й тур – 17 червня

28-й тур – 20 червня

29-й тур – 27 червня

30-й тур – 6 липня

31-й тур – 10 липня

32-й тур – 13 липня

Півфінали Кубка України хочуть провести 10 червня. Фінал – 17 липня.

Сезон завершиться матчами плей-офф за потрапляння у Лігу Європи. Ці зустрічі заплановані на 21 і 24 липня.

Нагадаємо, що завершився організований київським "Динамо" кіберспортивний турнір Dynamo Kyiv Friendly Cup по FIFA 20.