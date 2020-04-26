Завершився турнір Dynamo Kyiv Friendly Cup по FIFA 20
Завершився організований київським "Динамо" кіберспортивний турнір Dynamo Kyiv Friendly Cup по FIFA 20, переможцем якого став кіберфутболіст Віталій Муха, повідомляє Sport Arena, зазначає "Укрінфом".
У фіналі Віталій Муха переміг захисника молодіжної команди "Динамо" Дениса Кузика. Переможець турніру, граючи за "Динамо", переміг з рахунком 3:1 "Ліверпуль", яким керував Кузик. У другому фінальному матчі рахунок був 5:2.
Відзначимо, що основний захисник "Динамо" Денис Попов грав в матчі за третє місце, але поступився гравцеві "молодіжки" Кирилу Попову.
На груповому етапі Dynamo Kyiv Friendly Cup також грали футболісти київського клубу Олександр Андрієвський, Ібрагім Каргбо, Беніто і Володимир Бражко.
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