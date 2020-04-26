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Завершився турнір Dynamo Kyiv Friendly Cup по FIFA 20

У фіналі Віталій Муха переміг захисника молодіжної команди "Динамо" Дениса Кузика
Переможцем став кіберфутболіст Віталій Муха.
Завершився турнір Dynamo Kyiv Friendly Cup по FIFA 20 Фото: з вільних джерел

Завершився організований київським "Динамо" кіберспортивний турнір Dynamo Kyiv Friendly Cup по FIFA 20, переможцем якого став кіберфутболіст Віталій Муха, повідомляє Sport Arena, зазначає "Укрінфом".

У фіналі Віталій Муха переміг захисника молодіжної команди "Динамо" Дениса Кузика. Переможець турніру, граючи за "Динамо", переміг з рахунком 3:1 "Ліверпуль", яким керував Кузик. У другому фінальному матчі рахунок був 5:2.

Відзначимо, що основний захисник "Динамо" Денис Попов грав в матчі за третє місце, але поступився гравцеві "молодіжки" Кирилу Попову.

На груповому етапі Dynamo Kyiv Friendly Cup також грали футболісти київського клубу Олександр Андрієвський, Ібрагім Каргбо, Беніто і Володимир Бражко.

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26 04 2020 17:15
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