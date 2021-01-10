Відсьогодні всі медзаклади видаватимуть тільки е-лікарняні

Сьогодні стартує один з найбільших цифрових проєктів - електронні лікарняні. В Україні з 1 жовтня всі заклади охорони здоров'я будуть видавати тільки електронні лікарняні

В Україні з 1 жовтня всі медичні заклади видаватимуть тільки електронні лікарняні.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні стартує один з найбільших цифрових проєктів - електронні лікарняні. В Україні з 1 жовтня всі заклади охорони здоров'я будуть видавати тільки електронні лікарняні", - сказав Федоров.

Він нагадав, що пілотний проєкт про запровадження е-лікарняних стартував у червні 2021 року, за цей період лікарі видали понад 1 млн електронних лікарняних. Навчання пройшли 130 тисяч лікарів.

Федоров додав, що щороку понад 5 млн українців отримують лікарняні, і фонд виплати лікарняних складає приблизно 18 млрд грн.

Запровадження е-лікарняних покликано не тільки відійти від паперових документів, а й зменшити корупційні ризики в цій сфері.

"Все оцифровано, можливо спрогнозувати, проаналізувати скільки яка лікарня, який лікар видає лікарняних, в чому причина аномальних ситуацій, і по наших розрахунках можна зекономити кілька млрд грн на послузі електронних лікарняних. ...Економія може сягнути 4 млрд грн. Побачимо в наступному році, яка буде ефективність цього проєкту", - сказав Федоров.

Він додав, що відсьогодні пацієнтам не потрібно буде додатково приходити в лікарню, щоб закрити лікарняний.

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, в Україні близько 3 150 закладів охорони здоров'я видають лікарняні листки. З них 2 991 медзаклад вже генерує електронні лікарняні і за перехідний період з 4 червня зроблено понад 1,1 млн електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність 47 тисячами лікарів.

Міністр також розповів про алгоритм отримання е-лікарняного для пацієнта.

"Людина приходить до лікаря, лікар робить медичний запис. Після заповнення медичного запису пацієнту приходить смс-повідомлення про те, що зроблено медичний запис і відкрито лікарняний. Цей медичний запис відправляється до Пенсійного фонду, і від ПФУ приходить інша смс, що електронний лікарняний відкрито. Більше ніхто нікуди не йде. Відбувається тільки діалог між лікарем та пацієнтом про те, що може бути непрацездатність на визначений період по 9 встановлених категоріях. Пацієнт повинен пересвідчитися, що лікар вніс правильно дані, номер телефону і отримати смс. Роботодавця повідомляєте зручним способом про те, що вам відкрили лікарняний. Лікуєтеся, одужуєте, повертаєтеся на роботу. Електронний лікарняний закривається також в електронному режимі. Роботодавець все це бачить в своєму кабінеті", - розповів Ляшко.

Як повідомлялося, цільова модель формування та видачі е-лікарняних запроваджена в Україні з 4 червня 2021 року. Перехідний період з паперових на електронні лікарняні тривав до 1 вересня 2021 року, наприкінці серпня МОЗ подовжив перехідний період впровадження електронних лікарняних до 1 жовтня. Після завершення перехідного періоду готовим до сплати е-лікарняний буде ставати на наступний день після закінчення періоду тимчасової непрацездатності.