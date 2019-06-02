Відсторонення Супрун заблокувало доставку ліків у регіони

Розподіл медичних препаратів, зокрема вакцин, по регіонах України заблоковано через відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я.

"Зміни, яких нам удалося досягти, поставлено під загрозу. Але наразі разом з командою Міністерства охорони здоров'я України маємо низку дуже конкретних проблем і питань: Як ліки, закуплені на суму понад 633 мільйони гривень коштів платників податків, які готуються до відправки в регіони на складах МОЗУ, будуть відправлені у медзаклади? Адже розподіл препаратів відбувається за підписом в.о. міністра", - написала Супрун.

У регіони направляють препарати відповідно до 33 програм державних закупівель, серед них - вакцини проти кору, ліки для онкохворих, людей з діабетом, хворобами серця, гепатитом, препарати для тих, хто потребує діалізу або антиретровірусної терапії.

Також без підпису в.о. міністра неможливо укласти договори на закупівлю препаратів і медичних виробів коштом держбюджету 2019 року.

"МОЗ України в рекордні терміни почало процес закупівель. Однак через те, що зараз ніхто не уповноважений виконувати обов'язки міністра, укладення договорів із закупівельниками може не відбутися вчасно. Зірвані терміни постачань призведуть до того, що тисячі людей залишаться без лікування", - написала заступниця міністра.

Нагадаємо, що 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Суд частково задовольнив прохання депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшка) і тимчасово заборонив Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я. Відзначимо, що в той же час, суд не заборонив їй здійснювати повноваження заступника міністра. Своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидну протиправність у тимчасове виконання першим заступником міністра охорони здоров'я Супрун повноважень в.о. міністра в строк, що перевищує 1 місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями, тобто з 27 липня 2016 року. Разом з тим суд постановив, що поза цим терміну перший заступник міністра охорони здоров'я може виконувати виключно ті повноваження, які були йому надані за дорученням міністра. Суд врахував доводи позивача про те, що в 2015 році Супрун отримала громадянство України, але до сих пір знаходиться й в іноземному громадянстві (громадянство США), в той час як відповідно до Закону України "Про громадянство України" в Україні існує єдине громадянство. Супрун відсторонена від посади в.о. міністра на час розгляду судом позову Мосійчука, який вимагає встановити факт відсутності у неї повноважень міністра.

Водночас, українське законодавство не забороняє бути в.о. міністра скільки завгодно місяців - це питання взагалі ніяк не регулюється.

Але за законом, члени Кабміну призначаються на посаду парламентом, а не прем'єр-міністром, як сталося у випадку Супрун. У розпорядженні Гройсмана мова йде про те, що виконання обов'язків покладається на неї "тимчасово", але не вказано, скільки саме часу воно може тривати. У Законі "Про центральні органи виконавчої влади" написано, що "Міністерство очолює міністр України, який є членом Кабінету Міністрів України". І ні слова про в.о. Це залишає широке поле для подачі судових позовів.