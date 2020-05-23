Вікіпедія візьметься за боротьбу із "токсичністю" своїх волонтерів

Нові правила передбачатимуть виключення чи обмеження доступу до редагування статей та участі в їхньому обговоренні для тих волонтерів, які неналежним чином себе поводять

Фундація Wikimedia Foundation, яка керує онлайн-енциклопедією "Вікіпедія", вирішила скласти новий кодекс поведінки для боротьби з неналежною поведінкою деяких своїх авторів-волонтерів.

Йдеться про цькування й знущання над окремими учасниками спільноти Вікіпедії, зокрема жінками й представниками ЛГБТ+, повідомляє "Громадське", посилаючись на "BBC".

Нові правила передбачатимуть виключення чи обмеження доступу до редагування статей та участі в їхньому обговоренні для тих волонтерів, які неналежним чином себе поводять.

Крім того, буде запущено механізм розгляду скарг на інциденти, які мали місце до набуття чинності нових правил.

Нові правила будуть складені й набудуть чинності до кінця цього року.

"Маємо працювати разом, аби створити безпечну, інклюзивну культуру, де кожен почуває себе як свій, знає, що його внесок цінують, а його погляди - мають значення", - сказала Кетрін Мар, виконавча директорка "Wikimedia Foundation".

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