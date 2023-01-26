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ПОЛІТИКА

Вільнюс виділить Україні 700 тисяч євро – Садовий

26 січня 2023, 17:25
Вільнюс виділить Україні 700 тисяч євро – Садовий
Фото: Наталія Сколоздра/iPress.ua
Раніше Зеленський присвоїв столиці Литви відзнаку "місто-рятивник".

Вільнюс виділить на потреби України 700 тисяч євро. Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у фейсбуці

"Вільнюс зустрів синьо-жовтими кольорами. Кажуть, наших прапорів тут більше, ніж литовських. І з нагоди свого Дня народження Вільнюс виділяє 700 тисяч євро на потреби України", написав міський голова.

Садовий зустрівся із експрезиденткою Литви Далею Грибаускайте та чинним очільником держави Ґітанасом Науседою, а також мерами європейських міст. 

"Тема всіх розмов одна. Нам потрібна зброя, інформаційна підтримка та розвиток екосистеми реабілітації UNBROKEN Ukraine. Саме у Литві влітку відбудеться наступний саміт НАТО. Ми всі сподіваємось, що він стане історичними для України", підкреслив Садовий. 

Нагадаємо, Варшава та Вільнюс планують запропонувати Євросоюзу запровадити обмеження на російський ядерний сектор у рамках десятого пакета санкцій проти рф за війну в Україні

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