Вільнюс виділить Україні 700 тисяч євро – Садовий

Раніше Зеленський присвоїв столиці Литви відзнаку "місто-рятивник".

Вільнюс виділить на потреби України 700 тисяч євро. Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у фейсбуці.

"Вільнюс зустрів синьо-жовтими кольорами. Кажуть, наших прапорів тут більше, ніж литовських. І з нагоди свого Дня народження Вільнюс виділяє 700 тисяч євро на потреби України", – написав міський голова.

Садовий зустрівся із експрезиденткою Литви Далею Грибаускайте та чинним очільником держави Ґітанасом Науседою, а також мерами європейських міст.

"Тема всіх розмов одна. Нам потрібна зброя, інформаційна підтримка та розвиток екосистеми реабілітації UNBROKEN Ukraine. Саме у Литві влітку відбудеться наступний саміт НАТО. Ми всі сподіваємось, що він стане історичними для України", – підкреслив Садовий.

Нагадаємо, Варшава та Вільнюс планують запропонувати Євросоюзу запровадити обмеження на російський ядерний сектор у рамках десятого пакета санкцій проти рф за війну в Україні