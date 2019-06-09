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Віталія Каська призначено першим заступником генпрокурора

Рябошапка почав формувати свою команду
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня призначив своїм першим заступником Віталія Каська.
Віталія Каська призначено першим заступником генпрокурора Віталій Касько. Фото: pl.com.ua

Касько вже кілька разів працював в органах прокуратури

З 1999-го по 2002 рік працював на посадах від старшого слідчого до начальника слідчого відділу в прокуратурі Львівської області. З 2002-го по 2005 рік був старшим прокурором Генеральної прокуратури України.

У 2005-2007 роках займався юридичною практикою.

Повернувся в Генеральну прокуратуру в 2007 році на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010 року.

З 2010-го по 2014 рік знову займався адвокатською діяльністю.

У 2014 році був призначений заступником генерального прокурора України Віктора Шокіна. Касько і ще один заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе, прозвані "молодими прокурорами", вважалися реформаторами ГПУ і мали підтримку Заходу в цьому питанні. При цьому США і ЄС неодноразово вимагали відставки генпрокурора Віктора Шокіна і врешті-решт домоглися її зусиллями віцепрезидента США Джо Байдена.

Після відставки в 2016 році зайнявся адвокатською діяльністю, в тому числі захищав інтереси скандальної компанії "Трейд Коммодіті", через що його попросили піти з правління Transparency International Ukraine".

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06 09 2019 14:56
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