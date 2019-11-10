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Віцепрем’єра часів Януковича Хорошковського двічі з початку жовтня бачили на Банковій

30 вересня Хорошковський прилетів на приватному літаку з Лондона в аеропорт Київ, де його зустрів кортеж з охороною
Віцепрем’єра часів Віктора Януковича та ексглави Служби безпеки Валерія Хорошковського двічі з початку жовтня бачили, коли він направлявся до Офісу президента.
Віцепрем’єра часів Януковича Хорошковського двічі з початку жовтня бачили на Банковій Валерій Хорошковський. Фото: Корреспондент/facebook.com

Обидва візити зафіксували журналісти-розслідувачі програми "Схеми: Корупція в деталях",передає "Громадське".

30 вересня Хорошковський прилетів на приватному літаку з Лондона в аеропорт Київ, де його зустрів кортеж з охороною. А 1 жовтня цей же кортеж їхав в напрямку Офісу президента. Спочатку машини проїхали арку, яка веде до його бокового заїзду, а через дві години виїхали з неї.

В інший день відомча машина Skoda поїхала з Офісу президента в підземний паркінг будівлі, де, ймовірно, розташовується офіс Хорошковського, і де на неї чекала охорона. Після цього машина швидко виїхала з закритого паркінгу і повернулася на Банкову.

У розслідуванні також йдеться, що за період президентства Зеленського літак, яким користується Хорошковський, вже шість разів прилітав в Україну. Натомість за три роки президенства Петра Порошенка такі візити фіксували лише двічі.

Нагадаємо, що журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" повідомили, що Хорошковський прилетів у Київ приватним рейсом у вівторок, 21 травня.
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11 10 2019 12:00
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