Віцепрем’єра часів Януковича Хорошковського двічі з початку жовтня бачили на Банковій

30 вересня Хорошковський прилетів на приватному літаку з Лондона в аеропорт Київ, де його зустрів кортеж з охороною

Віцепрем’єра часів Віктора Януковича та ексглави Служби безпеки Валерія Хорошковського двічі з початку жовтня бачили, коли він направлявся до Офісу президента.

Обидва візити зафіксували журналісти-розслідувачі програми "Схеми: Корупція в деталях",передає "Громадське".

30 вересня Хорошковський прилетів на приватному літаку з Лондона в аеропорт Київ, де його зустрів кортеж з охороною. А 1 жовтня цей же кортеж їхав в напрямку Офісу президента. Спочатку машини проїхали арку, яка веде до його бокового заїзду, а через дві години виїхали з неї.

В інший день відомча машина Skoda поїхала з Офісу президента в підземний паркінг будівлі, де, ймовірно, розташовується офіс Хорошковського, і де на неї чекала охорона. Після цього машина швидко виїхала з закритого паркінгу і повернулася на Банкову.

У розслідуванні також йдеться, що за період президентства Зеленського літак, яким користується Хорошковський, вже шість разів прилітав в Україну. Натомість за три роки президенства Петра Порошенка такі візити фіксували лише двічі.