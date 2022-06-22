CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Луганській області російські окупанти наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік. При цьому ворог обстрілює місто авіацією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Війська РФ наближаються до Лисичанська, місто під авіаударами, - ОВА
На цей раз пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання
Фото: t.me/luhanskaVTSA
Всю ніч та весь ранок у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Також ворог знову відкрив вогонь по селищах Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по "Азоту".
"На цей раз пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання", - пише Гайдай.
Він зазначив, що росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового.
"Важко на Попаснянському напрямку. Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського", - повідомляє голова ОВА.
Також він розповів, що в Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому - сім, у Новоіванівці - 12.
"Під щільним вогневим тиском зараз і Лисичанськ. Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ", - резюмує Гайдай.
Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Луганської області.
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