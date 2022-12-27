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Війська рф обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні

27 грудня 2022, 14:25
Війська рф обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні
Джерело: facebook.com/UA.National.Police
російські окупанти у вівторок, 27 грудня, обстріляли з РСЗВ Херсон. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі екстреної медичної допомоги, дитячий садок та приватний будинок.

Про це 27 грудня повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Вибиті вікна не лише у будівлі підприємства, а й у будівлях, що розташовані поруч: на станції екстреної медичної допомоги, у дитячому садку, також зазнав руйнувань приватний будинок. На щастя, люди не постраждали. Навкруги - уламки скла та російських снарядів", - зазначив Янушевич.

Раніше повідомлялось, що після вибухів на аеродромі в Енгельсі рф розосередила авіацію.

Херсонобстріликритична інфраструктура

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