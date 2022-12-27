Війська рф обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні
Про це 27 грудня повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Вибиті вікна не лише у будівлі підприємства, а й у будівлях, що розташовані поруч: на станції екстреної медичної допомоги, у дитячому садку, також зазнав руйнувань приватний будинок. На щастя, люди не постраждали. Навкруги - уламки скла та російських снарядів", - зазначив Янушевич.
Раніше повідомлялось, що після вибухів на аеродромі в Енгельсі рф розосередила авіацію.