Військові прокурори написали колективну заяву: Війна ще не всіх вилікувала
У військовій прокуратурі відрапортували, що за час своєї роботи до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни притягнули 263 особи, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 високопосадовець, 18 генералів і адміралів, 18 суддів РФ), повідомляє УП.
"Вважаємо неприйнятними заяви щодо непотрібності військової прокуратури, які обумовлені поверхневим уявленням про її діяльність. Сподіваємося, що чергові реформи будуть конструктивними і обдуманими, позбавленими чиїхось замовлень, упакованих в реформаторську обгортку з бантиком. Війна ще не всіх вилікувала. Чисельність військових прокурорів складає 6 % від загальної чисельності прокурорів, при цьому 75 % обвинувальних актів щодо злочинів відповідної підслідності направлено до суду саме військовими прокурорами. Щоденно військові прокурори в середньому затримували 2-3 осіб, проводили 8-9 обшуків і 13 "виїмок", допитували 120 осіб, відшкодовували 250 тисяч гривень, направляли до суду 17 обвинувальних актів", - ідеться в заяві.
Встановили 160 місць незаконного утримання полонених військовослужбовців ЗСУ та цивільних, допитали 1800 потерпілих, яких незаконно утримували та катували бойовики на Донбасі.
Передали до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду більше 1000 сторінок доказів російської агресії, направили до суду 1300 обвинувальних актів щодо корупційних злочинів тощо.
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