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Влада розробить спрощену систему введення в експлуатацію недобудов – МВС

Міністерство внутрішніх справ спільно з Київською міською державною адміністрацією планує розробити спрощену систему введення в експлуатацію тих будинків, які були кинуті забудовниками.
Влада розробить спрощену систему введення в експлуатацію недобудов – МВС Фото: propertynews.pl

Як повідомляє "Економічна правда" про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Наш план такий: разом з КМДА, з новим керівником Державного архітектурно-будівельного контролю розробити спрощену систему введення в експлуатацію тих будинків, які були кинуті забудовниками, де неможливо в існуючому порядку довести справу до кінця, але там вже живуть люди", - сказав Геращенко.

Зазначається, що заступник міністра заявив про це під час візиту на об'єкти компанії "Укогруп" Анатолія Войцеховського – ЖК "Флагман", "Стародарницький", "Нова Хвиля", "Сімейний Затишок", "Мегасіті" і "Деміївський квартал".

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26 11 2020 11:29
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