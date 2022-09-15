Власників "паспортів" ОРДЛО не пускають до росії

рф не визнає так званих паспортів, виданих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, їх власників не пропускають через кордон до росії.

Фото: podil.kievcity.gov.ua

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними розвідки, після наступу українських сил оборони різко змінилися настрої проросійськи налаштованих ОРДЛО. Люди незадоволені ходом проведення так званої спецоперації та діями російського уряду та вважають, що рф здає інтереси "республік". Ці настрої додатково посилилися після того, як з'ясувалося, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території росії. Раніше повідомлялось, що Мінюст закликав громадян, які в окупації, не отримувати "паспорт" рф.

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