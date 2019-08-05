ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній боксер Володимир Кличко може піти у політику, очоливши на парламентських виборах партію "УДАР".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Володимир Кличко може очолити список "УДАРу" на виборах в Раду, – джерела
"Володі треба закінчити ще багато справ і мова не лише про бізнес"
Фото:pravda.com.ua
За словами співрозмовника, остаточних рішень поки що немає, а сам Володимир до кінця не вирішив, чи йому це потрібно. Але розмови про потенційну політичну кар’єру Кличка-молодшого активно ведуться в оточенні "УДАРу" та в "найвищих кабінетах країни". Про це повідомляє "Українська правда".
"Володі треба закінчити ще багато справ і мова не лише про бізнес. Дуже багато чого залежить від того, чи вибори будуть дострокові чи строкові", - пояснив співрозмовник.
За його словами, своє рішення Володимир Кличко озвучить у червні.
Нагадаємо, що Святослав Вакарчук братиме участь у парламентських виборах і незабаром представить свою команду.
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