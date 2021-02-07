СПОРТ НОВИНИЛегендарні українські боксери, багаторазові чемпіони світу Віталій та Володимир Клички увійшли до ТОП-15 рейтингу найкращих боксерів світу в історії, складений порталом Boxrec.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Володимир Кличко очолив рейтинг найкращих боксерів суперважкої ваги
Віталій Кличко розташувався на 13-у місці, випередивши Майка Тайсона
Володимир Кличко. Фото: Укрінформ
Володимира Кличка визнали найкращим суперважковаговиком в історії боксу. Він посів першу позицію. До призової трійки увійшли Леннокс Льюїс та Роккі Марчіано, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Klitschko-brothers.com.
Віталій Кличко розташувався на 13-у місці, випередивши Майка Тайсона.
З діючих боксерів до ТОП-15 рейтингу увійшли Ентоні Джошуа (12-я позиція) і Тайсон Ф'юрі (15-те місце).
Рейтинг Boxrec складається комп'ютером, який аналізує безліч різних чинників: кількість боїв, силу опозиції тощо.
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