Володимир Кличко очолив рейтинг найкращих боксерів суперважкої ваги

Легендарні українські боксери, багаторазові чемпіони світу Віталій та Володимир Клички увійшли до ТОП-15 рейтингу найкращих боксерів світу в історії, складений порталом Boxrec.

Володимира Кличка визнали найкращим суперважковаговиком в історії боксу. Він посів першу позицію. До призової трійки увійшли Леннокс Льюїс та Роккі Марчіано, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Klitschko-brothers.com.

Віталій Кличко розташувався на 13-у місці, випередивши Майка Тайсона.

З діючих боксерів до ТОП-15 рейтингу увійшли Ентоні Джошуа (12-я позиція) і Тайсон Ф'юрі (15-те місце).

Рейтинг Boxrec складається комп'ютером, який аналізує безліч різних чинників: кількість боїв, силу опозиції тощо.

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