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Володимир Кличко очолив рейтинг найкращих боксерів суперважкої ваги

Віталій Кличко розташувався на 13-у місці, випередивши Майка Тайсона
Легендарні українські боксери, багаторазові чемпіони світу Віталій та Володимир Клички увійшли до ТОП-15 рейтингу найкращих боксерів світу в історії, складений порталом Boxrec.
Володимир Кличко очолив рейтинг найкращих боксерів суперважкої ваги Володимир Кличко. Фото: Укрінформ

Володимира Кличка визнали найкращим суперважковаговиком в історії боксу. Він посів першу позицію. До призової трійки увійшли Леннокс Льюїс та Роккі Марчіано, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Klitschko-brothers.com. 

Віталій Кличко розташувався на 13-у місці, випередивши Майка Тайсона.

З діючих боксерів до ТОП-15 рейтингу увійшли Ентоні Джошуа (12-я позиція) і Тайсон Ф'юрі (15-те місце).

Рейтинг Boxrec складається комп'ютером, який аналізує безліч різних чинників: кількість боїв, силу опозиції тощо.

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02 07 2021 17:02
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