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Ворожими обстрілами пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Ольга
Матарикіна
Є сейозні руйнування, люди не постраждали.
Ворожими обстрілами пошкоджений об Фото з вільного доступу
У Криворізькому районі Дніпропетровськох області через обстріли пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.
 
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
 
"Нервова ніч у Криворізькому районі… росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури", – написав він.
 
Зазначається, що є серйозні руйнування. Працюють усі служби.
 
Попередньо, люди не постраждали.
 
У решті районів вночі минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.
 
 
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20 10 2022 08:18
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