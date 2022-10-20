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Ворожими обстрілами пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині
Фото з вільного доступу
У Криворізькому районі Дніпропетровськох області через обстріли пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
"Нервова ніч у Криворізькому районі… росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури", – написав він.
Зазначається, що є серйозні руйнування. Працюють усі служби.
Попередньо, люди не постраждали.
У решті районів вночі минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.
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20 10 2022 08:18 МЕДІА
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