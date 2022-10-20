Ворожими обстрілами пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині Ольга

Матарикіна

Є сейозні руйнування, люди не постраждали.

Фото з вільного доступу

У Криворізькому районі Дніпропетровськох області через обстріли пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram. "Нервова ніч у Криворізькому районі… росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури", – написав він. Зазначається, що є серйозні руйнування. Працюють усі служби. Попередньо, люди не постраждали. У решті районів вночі минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно. Читайте також: Українців знову просять обмежити використання електроенергії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію