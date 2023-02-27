Вулицю перед посольством рф в Лондоні назвали Kyiv Road
Це черговий прояв солідарності Великої Британії з народом України.
Йдеться на сайті Вестмінстера.
Перейменування ділянку дороги завдовжки 25 метрів у міськраді Вестмінстера приурочили до річниці початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. В день роковин вінйи там встановили новий дорожній знак "Kyiv Road".
Дорогу навпроти дипломатичної установи країни-агресорки активісти зафарбували у синьо-жовтий колір.
Тепер же ця частина вулиці у Вестмінстері, центральному районі британської столиці, отримала назву – Kyiv Road.