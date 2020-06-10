Виборці з COVID-19 зможуть проголосувати в медзакладах - Степанов

"На виборчих дільницях передбачено весь комплекс протиепідемічних заходів: вхід здійснюється в масках, дотримання дистанції, наявність антисептика, люди мають використовувати свою ручку. Також передбачено, що якщо прийшла людина з симптомами коронавірусної хвороби, має бути передбачена окрема кабінка", - додав міністр.

Виборці, які перебувають у лікарні, зможуть проголосувати на місцевих виборах у медзакладі за допомогою виїзних бригад, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Усі правила проведення виборів затверджені постановою уряду №846 від 22 липня. Нею передбачається, що вибори відбудуться навіть на територіях із "червоним" рівнем епіднебезпеки. Також передбачено, що людина на самоізоляції може подати відповідну заяву до 20:00 п'ятниці перед виборами, щоб до неї приїхали, і вона змогла проголосувати з дому. Люди, які перебувають у лікарнях, голосуватимуть у лікарнях також за допомогою виїзних бригад", - сказав він.

"На виборчих дільницях передбачено весь комплекс протиепідемічних заходів: вхід здійснюється в масках, дотримання дистанції, наявність антисептика, люди мають використовувати свою ручку. Також передбачено, що якщо прийшла людина з симптомами коронавірусної хвороби, має бути передбачена окрема кабінка", - додав міністр.

Степанов зазначив, що забезпечення виборчих дільниць антисептиками, членів комісії масками здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що Рада ухвалила спеціальний закон для виборів під час карантину