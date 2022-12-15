У рф горить нафтопереробний завод
Про це повідомив губернатор регіону Ігор Кобзєв у Telegram.
"Серйозна пожежа на технологічній установці проммайданчика Ангарської нафтохімічної компанії в Ангарську. Внаслідок вибуху і пожежі на території АНХК, на жаль, загинули два співробітники", – йдеться у повідомленні.
За словами російського губернатора, ще п'ятеро людей постраждали, одна особа госпіталізована в стані середнього ступеню тяжкості.
Після вибуху почалася сильна пожежа, яка охопила 2,5 тис. кв. м. З вогнем на технологічній установці боролися понад 100 осіб та 25 одиниць техніки. На цей час пожежу ліквідовано.
За фактом пожежі слідчі порушили кримінальну справу, повідомила пресслужба управління слідкому рф в Іркутській області.
"За версією слідства, сьогодні близько 6:00 сталося загоряння на технологічній установці промислового майданчика в Ангарському міському окрузі Іркутської області... Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.217 кк рф (порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що спричинило через необережність смерть двох і більше осіб)", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, що 9 грудня відбулась масштабна пожежа в торговельному центрі під москвою.