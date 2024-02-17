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ПОЛІТИКА

Вихід з Авдіївки був логічним та професійним рішенням заради життів військових – Зеленський

17 лютого 2024, 11:28
Вихід з Авдіївки був логічним та професійним рішенням заради життів військових – Зеленський
Володимир Зеленський
"Зберегти воїнів — це і є захист".

Президент Зеленський назвав правильним рішення про відхід українських військ з Авдіївки, щоб не вони потрапили в оточення. За його словами, Сили оборони від жовтня виснажували там ресурси росіян і своє завдання вони виконали — окупанти втратили десятки тисяч військових.

Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

"Зберегти воїнів — це і є захист", — наголосив президент і додав, що зброя допомагає відновлювати справедливість, але цю зброю тримає військовий, і саме він звільняє території та захищає людей.

"Тому рішення правильне. Щоби не потрапити в оточення, вирішили відійти на інші рубежі. Це не значить, що люди вийшли на якісь кілометри, а росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Ми повинні з вами зрозуміти: росія за два роки війни намагалися на сході щось зробити. Що таке щось — вони просто зруйнували кілька міст, містечок. Але найбільше, що вони зробили, — це зруйнували наше життя", — сказав він.

Зеленський зауважив, що росія почала наступ у жовтні 2023 року і відтоді окупанти атакували Авдіївку всією зброєю, яку мали. За словами президента, росія втратила в Авдіївці десятки тисяч своїх солдатів.

Україні ж зброї не вистачило, додав він.

"Немає далекобійної збої. У росії є, а в нас її дуже мало. Ось вся правда", — сказав він

Сьогодні, 17 лютого сили оборони України вийшли з Авдіївки Донецької області. Генерал Тарнавський каже, що оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

АвдіївкаЗеленський.

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