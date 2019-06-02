Виплата субсидій готівкою розпочнеться 4 березня, - Порошенко

Виплата субсидій у готівковій формі розпочнеться 4 березня 2019 року.

"Хочу сказати, що моя мета, і це не для березня - це назавжди, щоб субсидії були готівкою, щоб люди заощаджені гроші змогли направити на власні потреби, щоб мотивація була знизити енергоспоживання", - повідомив президент Петро Порошенко на нараді з питань монетизації субсидій, інформують "Українські новини".

На думку Порошенка, виплата субсидій готівкою буде мотивувати людей скоротити споживання газу.

"У тому числі монетизація субсидій спрямована на подолання бідності, коли зекономлені гроші залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують їх рівень соціального захисту", - додав президент.

Порошенко також зазначив, що ті, хто отримує субсидії, споживають у 1,7-2 рази більше газу, ніж ті, хто їх не отримує.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні запустили безготівковий механізм монетизації субсидій. Однак незабаром після цього було прийнято "політичне рішення", щоб тих людей, яким субсидія призначена з жовтня, перевести на грошові розрахунки вже в готівковій формі з березня.

Видача субсидій готівкою збігається з періодом виборів президента.