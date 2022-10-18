Виплати ВПО - що робити, якщо гроші не приходять вчасно

В Мінреінтеграції рекомендують звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування та з’ясувати причину. Там зобов’язані прийняти ВПО ― незалежно від того, де саме ви зареєстровані

Виплати державної допомоги внутрішнім переселенцям нараховуються тричі на місяць: 3-го, 12-го та 23-го числа, натомість раз в місяць відбувається виплата.

Про це повідомляє пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Якщо громадянам не приходять гроші, то слід звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування та з’ясувати причину. Там зобов’язані прийняти ВПО ― незалежно від того, де саме ви зареєстровані.

Якщо виникають затримки і виплати не надходять понад місяць — це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше, і в соцзахисті не можуть відмовити у вирішення питання

"Держава прагне всіляко допомогти українцям, які були змушені через війну покинути свій дім. Гроші та житло — дві ключові проблеми, що турбують наших людей. Намагаємось не лише забезпечити вчасно виплати щомісячної державної допомоги з бюджету (2 тис. грн на дорослих і 3 тис. грн на дітей чи людей з інвалідністю). Ми також додатково співпрацюємо з міжнародними гуманітарними організаціями, щоб фінансова підтримка була більш значною. Головна мета — дати людям можливість адаптуватися, облаштуватися на новому місці, знайти роботу, ввійти у більш стабільний ритм життя", - коментує ситуацію віцепрем'єрка України Ірина Верещук.