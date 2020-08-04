Випробування ядерної зброї допомогли вперше встановити вік китових акул

За словами Марка Мікана, старшого наукового дослідника Австралійського інституту океанології, отримані дані грають важливу роль для розуміння того, як можна вберегти китових акул від вимирання

Дослідникам уперше вдалося встановити вік двох китових акул - це найбільший відомий науці вид риб. Вдалося це зробити завдяки аналізу залишків вуглецю на хребті акул, який там лишився від випробування ядерної зброї під час "холодної війни".

Про це йдеться в новому дослідженні, оприлюдненому в науковому виданні Frontiers in Marine Science.

Теоретично встановити вік китових акул можна за аналізом поперечного перерізу їхнього хребта - він складається з шарів штибу річних кілець у дерев. Утім донедавна дослідникам не було відомо, з якою частотою утворюються такі шари: раз чи двічі на рік.

Аби вирішити цю проблему, міжнародна група дослідників на чолі з Джойсом Онґом з Ратґерського університету (США) скористалася тим фактом, що під час "холодної війни" в океанах зросла концентрація ізотопу вуглецю-14 - так сталося через посилення ядерних випробувань. Як припустили вчені, відповідна концентрація цього ізотопу мала б лишитися і в хребті акул.

Спершу вчені визначили вміст вуглецю в хребтах двох риб, після чого його порівняли зі зразками, вік яких був відомий. Так встановили вік двох китових акул - 50 і 35 років. Окрім того, виявилося, що нові шари на хребті риб утворюються раз на рік.

За словами Марка Мікана, старшого наукового дослідника Австралійського інституту океанології, отримані дані грають важливу роль для розуміння того, як можна вберегти китових акул від вимирання.

Зокрема, тепер ученим вдалося підтвердити, що цей вид риб росте вкрай повільно, а тому, скоріш за все, не зможе пережити масовий вилов. Крім того, вік двох китових акул вказує на те, що вони теоретично можуть жити до 100 років.

"Ми все ще не можемо впевнено стверджувати, що ці акули живуть до 100 років, але тепер це здається набагато ймовірнішим", - вважає Мікан.

Китові акули є одним із найменш вивчених видів риб через особливості будови тіла й статус виду, що перебуває на межі зникнення. Назву отримали через свій розмір: їхня довжина може сягати 16-20 метрів, а вага - до 34 тонн.

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