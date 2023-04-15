Витік секретних документів свідчить про ще чотири китайські повітряні кулі-шпигуни – WP

Одна з повітряних куль пролетіла над авіаносною групою США.

Розвідувальним службам США було відомо про ще чотири китайські повітряні кулі-шпигуни, і залишалися питання щодо справжніх можливостей тієї, яка пролетіла над континентальною частиною США в січні і лютому, згідно з раніше не розголошуваними надсекретними документами розвідки.

Про це повідомляє The Washington Post.

Китайський аеростат-шпигун, який пролетів над США, названий американськими спецслужбами Killeen-23, мав на борту безліч датчиків і антен, які американський уряд все ще не міг ідентифікувати більш ніж через тиждень після його збиття. Про це свідчить документ, який нібито злив у чат Discord Джек Тейшейра, член Військово-повітряної національної гвардії штату Массачусетс.

Ще одна повітряна куля пролетіла над авіаносною ударною групою США – про це раніше не повідомлялося. Третя розбилася в Південно-Китайському морі, йдеться в другому надсекретному документі, хоча в ньому не міститься конкретної інформації про дати запусків.

Один з трьох документів, підготовлений Національним агентством геопросторової розвідки (NGA) і датований 15 лютого – через 10 днів після того, як ВПС збили аеростат, що пролетів над Сполученими Штатами, – містить найбільш детальну урядову оцінку Killeen-23 і двох аеростатів попередніх років, позначених Bulger-21 і Accardo-21. З документів не було зрозуміло, чи були Bulger-21 і Accardo-21 тими самими аеростатами, які пролетіли над авіаносною ударною групою і розбилися.

Жоден з документів не містить назви або дати польоту повітряної кулі, яка пролетіла над американською авіаносною ударною групою. Згідно з відкритою урядовою інформацією, авіаносна ударна група "Німіц" перебувала в західній частині Тихого океану в січні і лютому. У лютому уряд повідомив Конгрес про кілька попередніх вторгнень китайських шпигунських аеростатів у повітряний простір США, в тому числі поблизу Техасу, Флориди, Гаваїв і Гуаму.

Міністерство оборони відмовилося коментувати проліт авіаносної ударної групи.

Видання зазначає, що це дало республіканцям ще один привід для критики адміністрації президента Джо Байдена.

Раніше повідомлялось, що Китай за допомогою своєї повітряної кулі зміг зібрати інформацію з кількох секретних військових об'єктів США, незважаючи на спроби американців перешкоджати цьому.