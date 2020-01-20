Walt Disney відмовилася від слова "Fox" у назві двох кіностудій
Кіностудія Twentieth Century Fox, придбана минулого року Walt Disney Co., змінила назву на Twentieth Century Studios, заявив представник Disney, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Американська кіностудія відмовилася від слова "Fox" і в назві кіностудії Fox Searchlight Pictures, що спеціалізується на незалежному кіно і також придбаної у медіа-компанії магната Руперта Мердока 21st Century Fox Inc.
За повідомленнями джерел, перейменування пов'язане, зокрема, з тим, що Disney придбала не всі активи 21st Century Fox Inc. Активи, які не ввійшли до угоди, включаючи телевізійну мережу Fox Broadcasting і телеканал Fox News, були виділені в окрему компанію - Fox Corp.
Disney вже почала впроваджувати зміну. Слово "Fox" було виключено з логотипів, що використовуються в рекламних кампаніях фільмів "Поклик предків" Twentieth Century Studios і "Під укіс" Searchlight Pictures.
Назви інших кіностудій, які раніше придбала Disney, включаючи Pixar Animation Studios, Marvel Entertainment і Lucasfilm Ltd., залишилися колишніми після зміни власника.
Назва Twentieth Century Fox використовувалася з моменту злиття Fox Film Corp. і Twentieth Century Pictures у 1935 році. Кіностудію Fox Film заснував Вільям Фокс у 1915 році. Fox Searchlight Pictures було створено в 1994 році.
Disney закрила угоду з придбання частини активів 21st Century Fox Inc. за $71 млрд у березні 2019 року. Крім кіностудій, Disney придбала телеканали FX Networks і National Geographic.
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