Колишні мешканці центрів заявили журналістам, що умови за "високими бетонними стінами" схожі на "в'язниці, призначені для алкоголіків та наркоманів". Людей змушують молитися та плавати у річці в холодну погоду, а також дають нейролептики.

У росії, де спільнота ЛГБТК+ визнана екстремістською, деякі батьки платять бандитам, щоб ті викрадали їхніх дітей та відправляли їх в приватні табори для "лікування" конверсійною терапією.

Про це повідомляє видання Washington Post.

Деякі з цих молодих людей тікають з країни, шукаючи безпеки на Заході.

Колишні мешканці таких таборів заявили журналістам, що умови за "високими бетонними стінами" схожі на "в'язниці, призначені для алкоголіків та наркоманів".

Про методи роботи таких "таборів" розповіла 23-річна Ада Блейквел. За її словами, батьки обманом заманили її на річний курс у лікувальному центрі в Алтайському краї російської федерації. Конверсійна терапія тривала із серпня 2022 року до травня 2023 року.

У центрі Блейквел били, змушували молитися та плавати у річці в холодну погоду. Крім того, за словами видання, її змушували "рубати дрова й допомагати різати курей, індиків та свиней". Також їй давали нейролептики, "призначені для людей з психічними захворюваннями".

Журналісти поспілкувалися й з 28-річною Олександрою, трансгендерною жінкою з москви, яку заможні батьки насильно утримували у низці центрів. Вона провела 20 місяців у підмосковному "лікувальному закладі" з 60 наркоманами та алкоголіками, де застосовувалася жорстка програма для боротьби із залежностями.

Згідно з інформацією Global Equality Caucus, міжнародної мережі законодавців, яка підтримує рівні права для ЛГБТК+ людей, конверсійна терапія була заборонена в 22 штатах США та в 12 країнах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у росії Верховний суд визнав екстремістським і заборонив рух ЛГБТ.