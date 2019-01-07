Я ніколи не був політичною частиною БПП, - Клімкін
"Я ніколи не збирався йти в список "Європейської солідарності", я ніколи не був політичною частиною БПП ... Колишній Президент пропонував мені до цього приєднатися, але це насправді ніколи не було моїм бажанням", - підкреслив Клімкін, повідомляють "Українські Новини".
Клімкін також зазначив, що планував балотуватися в депутати за мажоритарним округом на лівобережній частині Києва, де проживає.
За словами міністра, прогнози були "обнадійливими", але в підсумку він вирішив відмовитися від ідеї стати депутатом Ради.
Клімкін наголосив, що без команди однодумців немає сенсу ставати парламентарієм.
За словами міністра, він не виключає різні варіанти продовження політичної кар'єри, в тому числі і на посаді мера.
Нагадаємо, що 1 липня Клімкін заявив, що вирішив піти в "політичну відпустку". Міністр сподівається, що обов'язки глави МЗС буде виконувати Олена Зеркаль.
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