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Я ніколи не був політичною частиною БПП, - Клімкін

"Я ніколи не збирався йти в список "Європейської солідарності", я ніколи не був політичною частиною БПП ... Колишній Президент пропонував мені до цього приєднатися, але це насправді ніколи не було моїм бажанням"
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що він відмовився від пропозиції колишнього президента Петра Порошенка увійти в список партії "Європейська солідарність" і не має наміру також балотуватися за одномандатним виборчим округом на позачергових виборах Верховної Ради.
Я ніколи не був політичною частиною БПП, - Клімкін Фото: ukrinform.ua

"Я ніколи не збирався йти в список "Європейської солідарності", я ніколи не був політичною частиною БПП ... Колишній Президент пропонував мені до цього приєднатися, але це насправді ніколи не було моїм бажанням", - підкреслив Клімкін, повідомляють "Українські Новини".

Клімкін також зазначив, що планував балотуватися в депутати за мажоритарним округом на лівобережній частині Києва, де проживає.

За словами міністра, прогнози були "обнадійливими", але в підсумку він вирішив відмовитися від ідеї стати депутатом Ради.

Клімкін наголосив, що без команди однодумців немає сенсу ставати парламентарієм.

За словами міністра, він не виключає різні варіанти продовження політичної кар'єри, в тому числі і на посаді мера.

Нагадаємо, що  1 липня Клімкін заявив, що вирішив піти в "політичну відпустку". Міністр сподівається, що обов'язки глави МЗС буде виконувати Олена Зеркаль.

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01 07 2019 22:56
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