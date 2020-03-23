Як ховатимуть померлих від Covid-2019 в Україні

Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує ніяких особливих правил для заховання померлих з Covid-2019. Водночас оперативний штаб, який працює при Міністрестрві охорони здоров’я детально розглядав це питання та оцінював ризики, які в подальшому можуть виникнути при похованні.

Про це під час брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє 24 КАНАЛ.

"Ця інструкція (щодо поховання померлих від Covid-2019 – 24 канал) лягає у нормативно-правовий акт МОЗ, що чітко покаже всім, що робити під час поховання, аби не допустити інфікування. Найбільший ризик під час поховання мають ритуальні обряди, де є велике скупчення людей, прощальні поцілунки",– наголосив він.

За словами Ляшка, це все є точками ризику, яких треба уникнути і яким треба запобігти. Тому, перш за все, МОЗ рекомендує зменшити час і кількість людей на похороні людини, що померла від коронавірусної хвороби.

"Існує велика ймовірність порушити вимоги карантину (під час похорону – 24 канал), коли заборонені ритуальні обряди й людей можуть притягнути до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. Але, перш за все, – це ризик та загроза інфікування", – додав заступник очільника МОЗ.

Увага! У зв’язку із введенням карантину та запобіганню поширення Covid-2019 в Україні, уряд тимчасово заборонив масові заходи за участю понад 10 осіб. Ця заборона, зокрема, стосується церковних служб та обрядів.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я переглядає стандарт надання медичної допомоги при Covid-19, також МОЗ видасть наказ, яким регламентує роботу патологоанатомів, зокрема, щодо дослідження при розтині померлих від пневмоній на Covid-19