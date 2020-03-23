Як ховатимуть померлих від Covid-2019 в Україні
Про це під час брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє 24 КАНАЛ.
"Ця інструкція (щодо поховання померлих від Covid-2019 – 24 канал) лягає у нормативно-правовий акт МОЗ, що чітко покаже всім, що робити під час поховання, аби не допустити інфікування. Найбільший ризик під час поховання мають ритуальні обряди, де є велике скупчення людей, прощальні поцілунки",– наголосив він.
За словами Ляшка, це все є точками ризику, яких треба уникнути і яким треба запобігти. Тому, перш за все, МОЗ рекомендує зменшити час і кількість людей на похороні людини, що померла від коронавірусної хвороби.
"Існує велика ймовірність порушити вимоги карантину (під час похорону – 24 канал), коли заборонені ритуальні обряди й людей можуть притягнути до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. Але, перш за все, – це ризик та загроза інфікування", – додав заступник очільника МОЗ.
Увага! У зв’язку із введенням карантину та запобіганню поширення Covid-2019 в Україні, уряд тимчасово заборонив масові заходи за участю понад 10 осіб. Ця заборона, зокрема, стосується церковних служб та обрядів.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я переглядає стандарт надання медичної допомоги при Covid-19, також МОЗ видасть наказ, яким регламентує роботу патологоанатомів, зокрема, щодо дослідження при розтині померлих від пневмоній на Covid-19
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків