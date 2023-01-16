Матеріали:
Теми:
ЗДОРОВ'Я

Як подолати стрес: порадами поділилася Зеленська

16 січня 2023, 12:48
Як подолати стрес: порадами поділилася Зеленська
Фото: Укрінформ
Дружина президента Олена Зеленська дала українцям поради, як убезпечитися від згубного впливу стресу.
 
"Акт терору, що стався у Дніпрі, шокував нас усіх. Хоча, здавалося б, ми вже бачили подібні за масштабом трагедії – Вінниця, Кременчук, Бородянка – але ж ні, неможливо звикнути до цього болю. Бо ми, на відміну від ворога, люди – а люди до такого не звикають", – зазначила Зеленська.
 
За її словами, основне завдання українців – вистояти та врятувати себе від згубного впливу стресу. Тож перша леді поділилася низкою матеріалів, зібраних у спеціальному розділі Довідника безбар’єрності "Етика взаємодії у періоди стресу".
 
Дружина президента радить українцям почати із загальних порад, що допоможуть підтримати себе у непрості періоди. Обрати варто ті, що вам найближчі, та спробувати виконувати регулярно.
 
Зокрема, допоможе вправа на повільне дихання, якщо ви тривожитесь чи пригнічені.
 
Перша леді також порадила вправу, яка допоможе зняти напругу в тілі, викликану стресом. Займе вона всього сім хвилин.
 
Крім того, методика "Кола контролю" допоможе визначити проблеми, з якими ви можете впоратися, а з якими – ні. І, як наслідок, зрозуміти, де справді варто хвилюватися.
 
"Як допомогти людині у стані сильного стресу? Особливо, якщо вона дезорієнтована, несвідомо хоче нашкодити собі або іншим, плаче або кричить. Це непросто, однак можливо, якщо знати, як діяти", – запевнила Зеленська.
 
Вона також зауважила, що стрес – це нормальна реакція на ненормальну ситуацію: "Тож не докоряйте собі, якщо одразу не виходить зробити якусь вправу чи опанувати себе. Просто намагайтеся дбати про себе у такі непрості періоди, крок за кроком, поступово. Усе вийде".
 

 

стресвійна з РосієюОлена ЗеленськаПоради

Останні матеріали

Прогноз війни у 2023 році. Рік наступів, просувань, відступів і запеклих боїв – Мік Раян
Політика
Прогноз війни у 2023 році. Рік наступів, просувань, відступів і запеклих боїв – Мік Раян
Переклад iPress – 18 січня 2023, 11:36
Макіївка та Бахмут: вплив російських втрат. Але відповіді на питання, що змусить росію припинити війну, немає – Лоуренс Фрідман
Макіївка та Бахмут: вплив російських втрат. Але відповіді на питання, що змусить росію припинити війну, немає – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 18 січня 2023, 09:38
росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер
Політика
росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер
17 січня 2023, 15:40
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Технології
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 17 січня 2023, 14:59
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Політика
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Переклад iPress – 17 січня 2023, 11:01
Технології
"Про ці уроки можна написати цілу книгу". Як Україна стала випробувальним полігоном для західної зброї та лабораторією технічних інновацій – CNN
Переклад iPress – 17 січня 2023, 09:13
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Політика
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Переклад iPress – 16 січня 2023, 16:26
Захід має готуватися до розпаду росії. Війна в Україні створює для цього потенціал – Financial Times
Захід має готуватися до розпаду росії. Війна в Україні створює для цього потенціал – Financial Times
Переклад iPress – 16 січня 2023, 13:39
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється