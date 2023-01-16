Як подолати стрес: порадами поділилася Зеленська

Дружина президента Олена Зеленська дала українцям поради, як убезпечитися від згубного впливу стресу.

"Акт терору, що стався у Дніпрі, шокував нас усіх. Хоча, здавалося б, ми вже бачили подібні за масштабом трагедії – Вінниця, Кременчук, Бородянка – але ж ні, неможливо звикнути до цього болю. Бо ми, на відміну від ворога, люди – а люди до такого не звикають", – зазначила Зеленська.

За її словами, основне завдання українців – вистояти та врятувати себе від згубного впливу стресу. Тож перша леді поділилася низкою матеріалів, зібраних у спеціальному розділі Довідника безбар’єрності "Етика взаємодії у періоди стресу".

Дружина президента радить українцям почати із загальних порад, що допоможуть підтримати себе у непрості періоди. Обрати варто ті, що вам найближчі, та спробувати виконувати регулярно.

Зокрема, допоможе вправа на повільне дихання, якщо ви тривожитесь чи пригнічені.

Перша леді також порадила вправу, яка допоможе зняти напругу в тілі, викликану стресом. Займе вона всього сім хвилин.

Крім того, методика "Кола контролю" допоможе визначити проблеми, з якими ви можете впоратися, а з якими – ні. І, як наслідок, зрозуміти, де справді варто хвилюватися.

"Як допомогти людині у стані сильного стресу? Особливо, якщо вона дезорієнтована, несвідомо хоче нашкодити собі або іншим, плаче або кричить. Це непросто, однак можливо, якщо знати, як діяти", – запевнила Зеленська.

Вона також зауважила, що стрес – це нормальна реакція на ненормальну ситуацію: "Тож не докоряйте собі, якщо одразу не виходить зробити якусь вправу чи опанувати себе. Просто намагайтеся дбати про себе у такі непрості періоди, крок за кроком, поступово. Усе вийде".