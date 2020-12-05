Як працюватимуть перукарні, кафе та магазини. Інфографіка Протиепідемічні заходи

В Україні з понеділка, 11 травня, за рішенням уряду послабили карантинні заходи - поновлена робота частини закладів та певних видів діяльності за умови дотримання ними протиепідемічних заходів. Відтак Укрінформ підготував інфографіку з переліком таких заходів.

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