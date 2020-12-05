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Як працюватимуть перукарні, кафе та магазини. Інфографіка

Протиепідемічні заходи
В Україні з понеділка, 11 травня, за рішенням уряду послабили карантинні заходи - поновлена робота частини закладів та певних видів діяльності за умови дотримання ними протиепідемічних заходів. Відтак Укрінформ підготував інфографіку з переліком таких заходів.
Як працюватимуть перукарні, кафе та магазини. Інфографіка ukrinform.ua/

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало.

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12 05 2020 16:00
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