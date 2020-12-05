ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Україні з понеділка, 11 травня, за рішенням уряду послабили карантинні заходи - поновлена робота частини закладів та певних видів діяльності за умови дотримання ними протиепідемічних заходів. Відтак Укрінформ підготував інфографіку з переліком таких заходів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Як працюватимуть перукарні, кафе та магазини. Інфографіка
Протиепідемічні заходи
ukrinform.ua/
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало.
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