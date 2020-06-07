Як розвивається український бізнес після карантину - дослідження

Український бізнес продовжує відновлюватися після жорсткого карантину - кількість активних вакансій відновилась на 80% по відношенню до докарантинних показників.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, пише "Економічна правда".

Зазначається, що минулого тижня (29 червня - 5 липня) стався новий пік реєстрації ФОПів - в Україні зареєструвались 6 134 підприємця.

Також повідомляється, що зараз в Україні працює 86% ресторанів від тих 100%, які працювали до карантину. При цьому, обіги громадського харчування відновились на 78%.

Водночас водії їздять на 62% більше, ніж вони це робили до карантину, а пішоходи пересуваються на 29% більше, ніж до карантину.