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Як розвивається український бізнес після карантину - дослідження

Минулого тижня (29 червня - 5 липня) стався новий пік реєстрації ФОПів - в Україні зареєструвались 6 134 підприємця
Зараз в Україні працює 86% ресторанів від тих 100%, які працювали до карантину. При цьому, обіги громадського харчування відновились на 78%.
Як розвивається український бізнес після карантину - дослідження Фото: з вільних джерел

Український бізнес продовжує відновлюватися після жорсткого карантину - кількість активних вакансій відновилась на 80% по відношенню до докарантинних показників.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, пише "Економічна правда".

Зазначається, що минулого тижня (29 червня - 5 липня) стався новий пік реєстрації ФОПів - в Україні зареєструвались 6 134 підприємця.

Також повідомляється, що зараз в Україні працює 86% ресторанів від тих 100%, які працювали до карантину. При цьому, обіги громадського харчування відновились на 78%.

Водночас водії їздять на 62% більше, ніж вони це робили до карантину, а пішоходи пересуваються на 29% більше, ніж до карантину.

Нагадаємо, що з квітня кількість активних вакансій виросла на 50%, ділові показники відновлюються

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06 07 2020 13:30
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